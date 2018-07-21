Погиб военнослужащий Азербайджанской армии

21 июля, 2018 14:11

https://report.az/storage/news/6624b9ba30cfd58741cc80a4b429fcfe/7098e5dd-794c-4880-9d99-bec7c522453d_292.jpg Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Погиб военнослужащий Азербайджанской армии Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. В результате грубого нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Алышов Самед Анар оглы. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида! Аллах рехмет элясин!

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