https://report.az/storage/news/6624b9ba30cfd58741cc80a4b429fcfe/7098e5dd-794c-4880-9d99-bec7c522453d_292.jpg
Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
В результате грубого нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Алышов Самед Анар оглы.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!
Аллах рехмет элясин!
İsmayıl NəsibliАвтор новости