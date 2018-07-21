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    Погиб военнослужащий Азербайджанской армии

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Погиб военнослужащий Азербайджанской армии

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

    В результате грубого нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Алышов Самед Анар оглы.

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

    Аллах рехмет элясин! 

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