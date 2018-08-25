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    Поехавшая в гости из Баку в Нефтчалу девушка умерла при загадочных обстоятельствах

    Bakıdan Neftçalaya qonaq gedən 15 yaşlı qız müəmmalı şəkildə ölüb

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе скончалась 15-летняя девушка.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня вечером в селе Гырмызыкенд.

    Скончавшаяся Керимли Аилим Рамал гызы (2003) для обследования была отправлена на судебно-медицинскую экспертизу.

    Родители Керимовой Аилим живут в Баку, но девушка каждое лето проводила в селе Гырмызыкенд у дедушки. На эти каникулы она также отправилась к дедушке.

    Первая причина смерти предполагает то, что Аилим погибла в результате удара электрическим током. Однако, по словам родственников, девушка скончалась от эпилепсии. Причина смерти будет установлена после заключения экспертизы.

    По факту ведется расследование.

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