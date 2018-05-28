Подросток, упавший в развлекательном центре в Гобустане, сломал ногу

Гобустан. 28 мая. REPORT.AZ/ Подросток, приехавший в Гобустан из Сумгайыта, упал с дерева и сломал ногу.

Как сообщает местное бюро Report, несчастный случай произошел в одном из развлекательных центров.

Житель Сумгайыта Эльмир Видади оглу Алиев 2005 года рождения залез на дерево, играясь в одном из развлекательных центров. Внезапно потеряв равновесие, он упал, получив травму.

Э.Алиев был доставлен в Центральную районную больницу Гобустана.

По информации, полученной в больнице, у подростка диагностирован открытый перелом левой ноги. Получив первую помощь, он был направлен в одну из столичных больниц. Состояние пострадавшего среднетяжелое.

По факту ведется расследование.