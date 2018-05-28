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    Подросток, упавший в развлекательном центре в Гобустане, сломал ногу

    Гобустан. 28 мая. REPORT.AZ/ Подросток, приехавший в Гобустан из Сумгайыта, упал с дерева и сломал ногу. 

    Как сообщает местное бюро Report, несчастный случай произошел в одном из развлекательных центров. 

    Житель Сумгайыта Эльмир Видади оглу Алиев 2005 года рождения залез на дерево, играясь в одном из развлекательных центров. Внезапно потеряв равновесие, он упал, получив травму. 

    Э.Алиев был доставлен в Центральную районную больницу Гобустана. 

    По информации, полученной в больнице, у подростка диагностирован открытый перелом левой ноги. Получив первую помощь, он был направлен в одну из столичных больниц. Состояние пострадавшего среднетяжелое. 

    По факту ведется расследование. 

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