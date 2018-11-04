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    Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд, Сейидли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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