Действующее подпольное кафе обнаружили полицейские на севере Азербайджана

В отношении задержанных лиц приняты меры административного взыскания и проведены профилактические беседы о важности соблюдения установленных правил

В Губе оштрафованы нарушители карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД по Губинскому региону, сотрудниками Губинского районного отдела полиции (РОП) продолжаются мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.

Сотрудники отдела во время несения службы в административных районах выявили кафе, функционирующее на территории района без соблюдения карантинного режима. Сразу же деятельность объекта была приостановлена, владелец Мусейиб Алекберов и находившиеся в заведении 9 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении задержанных лиц приняты меры административного взыскания и проведены профилактические беседы о важности соблюдения установленных правил.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о продлении в некоторых городах и районах ужесточенного карантинного режима до 14 декабря. Согласно решению, прекращается деятельность в различных сферах, за исключением жизненно значимых областей.