Подозреваемый в убийстве сослуживцев азербайджанский пограничник заключен под стражу

Обвиняемый в убийстве сослуживцев военнослужащий Государственной пограничной службы Эльхан Авазли заключен под стражу.

Обвиняемый в убийстве сослуживцев военнослужащий Государственной пограничной службы Эльхан Авазли заключен под стражу.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 2 января около 18 часов военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Эльхан Авазли по неизвестной причине открыл огонь из служебного оружия. В результате погибли трое военнослужащих погранзаставы - старший лейтенант Юсиф Исмаилов и прапорщики Амиль Джалилзаде и Рафаил Ибрагимов. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного убийства двух и более лиц, поручено Следственному управлению Военной прокуратуры.

Сегодня Эльхану Авазли было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса АР, решением Физулинского военного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.