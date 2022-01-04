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Подозреваемый в убийстве сослуживцев азербайджанский пограничник заключен под стражу

Подозреваемый в убийстве сослуживцев азербайджанский пограничник заключен под стражу Обвиняемый в убийстве сослуживцев военнослужащий Государственной пограничной службы Эльхан Авазли заключен под стражу.
Происшествия
4 января 2022 г. 17:01
Подозреваемый в убийстве сослуживцев азербайджанский пограничник заключен под стражу

Обвиняемый в убийстве сослуживцев военнослужащий Государственной пограничной службы Эльхан Авазли заключен под стражу.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 2 января около 18 часов военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Эльхан Авазли по неизвестной причине открыл огонь из служебного оружия. В результате погибли трое военнослужащих погранзаставы - старший лейтенант Юсиф Исмаилов и прапорщики Амиль Джалилзаде и Рафаил Ибрагимов. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного убийства двух и более лиц, поручено Следственному управлению Военной прокуратуры.

Сегодня Эльхану Авазли было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса АР, решением Физулинского военного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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