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Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне арестован

Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне арестован Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне Сафаров Нофал Сафар оглу арестован сроком на четыре месяца.
Происшествия
3 декабря 2022 г. 19:06
Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне арестован

Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне Сафаров Нофал Сафар оглу арестован сроком на четыре месяца.

Как передает Report, соответствующее решение вынес Хазарский районный суд Баку.

Ему инкриминируют преступления, предусмотренные статьями 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9, 120.2.11, 128, 181.3.3 УК Азербайджана.

Напомним, что ранее МВД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию о том, что в поселке Бузовна Хазарского района Баку четырем членам одной семьи были нанесены ранения с использованием режущего предмета, впоследствии двое из них скончались.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что данное преступление совершил бывший зять семьи Нофал Сафаров, 1976 года рождения. Он был задержан и привлечен к следствию.

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Версия на азербайджанском языке Buzovnada qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

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