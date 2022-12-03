Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне арестован

Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне Сафаров Нофал Сафар оглу арестован сроком на четыре месяца.

Подозреваемый в совершении двойного убийства в Бузовне Сафаров Нофал Сафар оглу арестован сроком на четыре месяца.

Как передает Report , соответствующее решение вынес Хазарский районный суд Баку.

Ему инкриминируют преступления, предусмотренные статьями 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9, 120.2.11, 128, 181.3.3 УК Азербайджана.

Напомним, что ранее МВД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию о том, что в поселке Бузовна Хазарского района Баку четырем членам одной семьи были нанесены ранения с использованием режущего предмета, впоследствии двое из них скончались.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что данное преступление совершил бывший зять семьи Нофал Сафаров, 1976 года рождения. Он был задержан и привлечен к следствию.