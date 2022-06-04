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Подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании инсценировал свою смерть

Подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании инсценировал свою смерть Житель села Сарван Сабирабадского района Рафет Ганиев инсценировал свою смерть.
Происшествия
4 июня 2022 г. 11:25
Подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании инсценировал свою смерть

Житель села Сарван Сабирабадского района Рафет Ганиев инсценировал свою смерть.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в связи с пожаром 25 ноября 2021 года в автомобиле марки KIA, принадлежащем жителю села Сарван Рафету Ганиеву и обнаружением предположительно полностью обгоревшего трупа владельца транспортного средства были проведены оперативные и следственные мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что проходящий подозреваемым по делу о мошенничестве при продаже квартир директор строительной компании Kaspian İnşaat MB Р.Ганиев умышленно поджег свой автомобиль, предварительно бросив в него кости неизвестного происхождения, чтобы инсценировать свою смерть.

Ганиев был задержан в Ясамальском районе Баку.

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