Подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании инсценировал свою смерть

Житель села Сарван Сабирабадского района Рафет Ганиев инсценировал свою смерть.

Житель села Сарван Сабирабадского района Рафет Ганиев инсценировал свою смерть.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в связи с пожаром 25 ноября 2021 года в автомобиле марки KIA, принадлежащем жителю села Сарван Рафету Ганиеву и обнаружением предположительно полностью обгоревшего трупа владельца транспортного средства были проведены оперативные и следственные мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что проходящий подозреваемым по делу о мошенничестве при продаже квартир директор строительной компании Kaspian İnşaat MB Р.Ганиев умышленно поджег свой автомобиль, предварительно бросив в него кости неизвестного происхождения, чтобы инсценировать свою смерть.

Ганиев был задержан в Ясамальском районе Баку.