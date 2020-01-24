Подозреваемому в убийстве 10-летней девочки предъявлено новое обвинение

Илькину Сулейманову, подозреваемому в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе, предъявлено новое обвинение.

Как сообщает Report, против него выдвинуто обвинение по статье 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Азербайджана.

Ранее в отношении И.Сулейманова было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии;) Уголовного кодекса АР.

И.Сулейманов подал апелляцию на решение Товузского районного суда. Его жалоба была рассмотрена в административном здании Сабунчинского районного суда. Суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, что в отношении И.Сулейманова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Напомним, что 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала 21 ноября прошлого года, 6 января был обнаружен обгоревший труп девочки. 10 января был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель этого же села безработный Илькин Сулейманов 1973 г.р. В ходе допроса с участием стороны защиты И.Сулейманов полностью признал вину.