Подозреваемый в убийстве сына задержан в Баку

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Мужчина, подозреваемый в убийстве сына в Гёйгеле и скрывшийся с места происшествия, был задержан в Баку.

Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержан житель села Надель Яшара Гамбар оглу Байрамова, 1950 г.р., и передан следствию.

В отношении мужчины в Гёйгёльской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, по факту продолжается расследование.

Напомним, что жестокое убийство произошло 1 января. По предварительным данным, ссора между отцом и сыном произошла из-за имущества. Сын Махир Байрамов сжег дом, который долгое время был объектом спора между ним и его отцом.