Подозреваемая в жестоком обращении с 9-летним сыном обвинила во всем мужа

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Проживающая в Тертерском районе Азербайджана мать ребенка, подозреваемая в том, что обожгла малолетнего сына шампуром, прокомментировала обвинения в своей адрес.

Жительница села Азад Гарагоюнлу Тертерского района, мать ребенка, которая по утверждениям подвергала его пыткам, Кенуль Дуньямалыева сообщила карабахскому центру Report, что в настоящее время находится в процессе развода с мужем, и отец ребенка намеренно распространяет клевету, чтобы не выплачивать в будущем алименты: "Мы не разведены официально, но 5-летняя дочь живет со мной, а 9-летний сын с отцом. Мы обратились в Тертерский районный суд для оформления развода. Распространившиеся новости совершенно беспочвенны, это выдумки отца ребенка, чтобы не платить алименты после развода".

Сотрудники карабахского центра Report побеседовали также с отцом ребенка Рафигом Дуньямалыевым.

Он сказал, что из-за болезни сына 9 месяцев назад отправил его к матери на лечение, и инцидент произошел, когда он находился у матери: "Спустя несколько дней после того, как ребенок был отправлен к матери, он позвонил и сказал, что мать бьет, мучает его. Я поехал и забрал его к себе".

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 133.2.4 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ведется расследование.