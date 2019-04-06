Подозреваемая в убийстве в России женщина задержана в Габале

Подозреваемая в убийстве в России женщина задержана в Габалинском районе.
Как сообщает Report, 34-летняя Айгюль Мехтиева находилась в розыске по подозрению в убийстве человека на территории Российской Федерации.
По факту ведется расследование.
Подозреваемая в убийстве в России женщина задержана в Габалинском районе.
Как сообщает Report, 34-летняя Айгюль Мехтиева находилась в розыске по подозрению в убийстве человека на территории Российской Федерации.
По факту ведется расследование.
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