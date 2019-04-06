 Наверх

Подозреваемая в убийстве в России женщина задержана в Габале

Подозреваемая в убийстве в России женщина задержана в Габалинском районе.

Как сообщает Report, 34-летняя Айгюль Мехтиева находилась в розыске по подозрению в убийстве человека на территории Российской Федерации.

По факту ведется расследование. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi