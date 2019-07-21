Подозреваемая в Грузии в торговле детьми гражданка Украины задержана в Азербайджане

Подозреваемая в торговле детьми 36-летняя гражданка Украины Юлия Сусляк, которую Тбилисский городской суд выпустил на свободу 19 июля, задержана в Азербайджане, ей не дают права въезда в Грузию.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил адвокат Сусляк Зураб Тодуа в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".

"Примерно две-три минуты назад со мной связалась госпожа Сусляк после того, как мы забили тревогу в СМИ, и сказала, что находится на территории Азербайджана. Она говорит, что ее без всяких правовых оснований с применением силы задержали в Азербайджане и не дают права въезда на территорию Грузии", - сказал Тодуа.

Информацию о повторном задержании Сусляк ее адвокат распространил в воскресенье утром. Он утверждал, что ее арестовали, когда она на поезде из Баку возвращалась в Тбилиси. Тогда Тодуа утверждал, что Сусляк задержали грузинские правоохранители на территории Грузии и увезли в неизвестном направлении. Генпрокуратура Грузии опровергла свое участие в задержании.

Впервые Сусляк грузинские полицейские задержали в апреле. Она направлялась из Украины в Грузию через Россию и вызвала подозрение полицейских, сообщив при пересечении грузинской границы, что является матерью всех находившихся с ней десяти детей, тогда как по документам четверо из них родились в 2017 году, а трое - в 2018. Полицейские подозревали, что Сусляк приехала в Грузию для того, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию для продажи.