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Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина находится в тяжелом состоянии

Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина находится в тяжелом состоянии Бахтияр Аббасов, получивший травмы в результате взрыва мины в селе Ахмедагалы Агдамского района, госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.
Происшествия
3 марта 2024 г. 13:57
Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина находится в тяжелом состоянии

Бахтияр Аббасов, получивший травмы в результате взрыва мины в селе Ахмедагалы Агдамского района, госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.

Об этом корреспонденту карабахского бюро Report сообщили родственники пострадавшего.

По их словам, состояние мужчины оценивается как тяжелое, его сейчас оперируют.

Напомним, что 3 марта в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Бахтияр Ягуб оглу Аббасов (1995 г.р.) получил ранение обеих ног.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda minaya düşən şəxs əməliyyat olunur, vəziyyəti ağırdır

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