Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина находится в тяжелом состоянии

Бахтияр Аббасов, получивший травмы в результате взрыва мины в селе Ахмедагалы Агдамского района, госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.
Об этом корреспонденту карабахского бюро
По их словам, состояние мужчины оценивается как тяжелое, его сейчас оперируют.
Напомним, что 3 марта в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Бахтияр Ягуб оглу Аббасов (1995 г.р.) получил ранение обеих ног.