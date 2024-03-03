Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина находится в тяжелом состоянии

Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина находится в тяжелом состоянии

Бахтияр Аббасов, получивший травмы в результате взрыва мины в селе Ахмедагалы Агдамского района, госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.

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Бахтияр Аббасов, получивший травмы в результате взрыва мины в селе Ахмедагалы Агдамского района, госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы. Об этом корреспонденту карабахского бюро Report сообщили родственники пострадавшего. По их словам, состояние мужчины оценивается как тяжелое, его сейчас оперируют. Напомним, что 3 марта в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Бахтияр Ягуб оглу Аббасов (1995 г.р.) получил ранение обеих ног. Подпишитесь на наш Telegram канал