Подорвавшемуся на мине в Тертере мужчине ампутировали стопу

Подорвавшемуся на мине в Тертерском районе Асифу Гусейнову ампутировали стопу.

Подорвавшемуся на мине в Тертерском районе Асифу Гусейнову ампутировали стопу.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории в направлении села Тяпякянд Тертерского района 5 ноября травмы получил житель села Сеидимли Асиф Новруз оглу Гусейнов, 1960 г.р.

Пострадавшему была проведена операция по ампутации в области стопы правой ноги, говорится в сообщении.

"ANAMA еще раз призывает граждан не проникать в опасные зоны, проявлять ответственность, соблюдать установленные правила", - добавили в пресс-службе ведомства.