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Подорвавшемуся на мине в Тертере мужчине ампутировали стопу

Подорвавшемуся на мине в Тертере мужчине ампутировали стопу Подорвавшемуся на мине в Тертерском районе Асифу Гусейнову ампутировали стопу.
Происшествия
5 ноября 2023 г. 14:18
Подорвавшемуся на мине в Тертере мужчине ампутировали стопу

Подорвавшемуся на мине в Тертерском районе Асифу Гусейнову ампутировали стопу.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории в направлении села Тяпякянд Тертерского района 5 ноября травмы получил житель села Сеидимли Асиф Новруз оглу Гусейнов, 1960 г.р.

Пострадавшему была проведена операция по ампутации в области стопы правой ноги, говорится в сообщении.

"ANAMA еще раз призывает граждан не проникать в опасные зоны, проявлять ответственность, соблюдать установленные правила", - добавили в пресс-службе ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə minaya düşən kişinin sağ ayağı pəncə nahiyəsindən amputasiya edilib

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