Подорвавшемуся на мине в Тертере мужчине ампутировали стопу

Подорвавшемуся на мине в Тертерском районе Асифу Гусейнову ампутировали стопу.
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Было отмечено, что в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории в направлении села Тяпякянд Тертерского района 5 ноября травмы получил житель села Сеидимли Асиф Новруз оглу Гусейнов, 1960 г.р.
Пострадавшему была проведена операция по ампутации в области стопы правой ноги, говорится в сообщении.
"ANAMA еще раз призывает граждан не проникать в опасные зоны, проявлять ответственность, соблюдать установленные правила", - добавили в пресс-службе ведомства.