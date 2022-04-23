О нас
Аудио новости

Подорвавшемуся на мине в Губадлы ампутировали ногу

Подорвавшемуся на мине в Губадлы ампутировали ногу Подорвавшемуся на противопехотной мине 22 апреля в селе Теймур Мюсканлы Губадлинского района 29-летнему Бейбале Насибову ампутировали ногу.
Происшествия
23 апреля 2022 г. 17:38
Подорвавшемуся на мине в Губадлы ампутировали ногу

Подорвавшемуся на противопехотной мине 22 апреля в селе Теймур Мюсканлы Губадлинского района 29-летнему Бейбале Насибову ампутировали ногу.

Как сообщает западное бюро Report, житель Товузского района Насибов Бейбала Джебраил оглы, 1993 года рождения, был переведен в одну из больниц Гянджи.

По словам врачей, пациенту ампутировали левую ногу, он находится в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести.

Б.Насибов работал на строительстве автомобильной дороги в Губадлы.

По факту в прокуратуре Губадлинского района проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qubadlıda minaya düşən şəxsin ayağı amputasiya olunub

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi