Подорвавшемуся на мине в Губадлы ампутировали ногу

Подорвавшемуся на противопехотной мине 22 апреля в селе Теймур Мюсканлы Губадлинского района 29-летнему Бейбале Насибову ампутировали ногу.

Подорвавшемуся на противопехотной мине 22 апреля в селе Теймур Мюсканлы Губадлинского района 29-летнему Бейбале Насибову ампутировали ногу.

Как сообщает западное бюро Report, житель Товузского района Насибов Бейбала Джебраил оглы, 1993 года рождения, был переведен в одну из больниц Гянджи.

По словам врачей, пациенту ампутировали левую ногу, он находится в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести.

Б.Насибов работал на строительстве автомобильной дороги в Губадлы.

По факту в прокуратуре Губадлинского района проводится расследование.