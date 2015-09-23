На учинившего поножовщину генеральского сына подан иск в суд

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Подан иск в суд на сына начальника Управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, генерал-майора Шарифа Асадуллаева Тамерлана Асадуллаева.

Как сообщает Report, некий Вагиф Теймуров подал иск не только в отношении Т.Асадуллева, но и ОАО "Azərkabel", ООО "Azkabel" и нотариуса нотариальной конторы №2 г. Мингечевир Нидаята Рзаева.

Иск касательно аннулирования контракта купли-продажи рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что сын Ш.Асадуллаева привлек внимание СМИ после инцидента, происшедшего в столичном ресторане "Senator". А со вчерашнего вечера в СМИ и социальных сетях получил распространение видеоролик, связанный с поножовщиной. Отметим, что Т.Асадуллаев учинил в ресторане поножовщину и ранил человека.

Напомним, что в связи с инцидентом в следственном отделе Ясамальского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 126.2.4 (умышленное причинение тяжелого вреда здоровью) и 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Т.Асадуллаев был привлечен к следствию. Решением Ясамальского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

18 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу сына начальника Управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, генерал-майора Шарифа Асадуллаева Тамерлана Асадуллаева. В отношении Т.Асадуллаева избрана мера пресечения в виде условного наказания сроком на 3 года. Его выпустили на свободу в зале суда.