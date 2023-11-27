Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна

Подана апелляционная жалоба на решение суда по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Подана апелляционная жалоба на решение суда по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила его адвокат Радмила Абилова.

По ее словам, апелляционная жалоба об отмене обвинительного приговора в отношении Хачатуряна была подана в Бакинский апелляционный суд: "Я виделась с Хачатуряном 24 ноября. У него нет проблем со здоровьем. Я разъяснила ему все его права".

Напомним, что приговором Бакинского военного суда В.Хачатурян был приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима.