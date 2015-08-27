Подана апелляционная жалоба на решение суда в связи с Джавидом Гусейновым

Баку. 27 августа REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда, согласно которому ходатайство о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова было отклонено.

Об этом Report сообщил адвокат футболиста Адем Мамедов.

Он отметил, что соответствующее заявление уже подано в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что сегодня было рассмотрено ходатайство о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова. Процесс проходил под председательством судьи Эльшада Шамыева. Согласно решению суда, ходатайство о переводе Джавида Гусейнова под домашний арест не удовлетворено.