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    Подана апелляционная жалоба на решение суда в связи с Джавидом Гусейновым

    Жалоба предъявлена в суд сегодня

    Баку. 27 августа REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда, согласно которому ходатайство о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова было отклонено.

    Об этом Report сообщил адвокат футболиста Адем Мамедов.

    Он отметил, что соответствующее заявление уже подано в Бакинский апелляционный суд.

    Отметим, что сегодня было рассмотрено ходатайство о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова. Процесс проходил под председательством судьи Эльшада Шамыева. Согласно решению суда, ходатайство о переводе Джавида Гусейнова под домашний арест не удовлетворено.

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