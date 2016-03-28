В отношении компании Veysəloğlu подан судебный иск

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество Gəncə-Qənnadı (ОАО) подало в суд на общество с ограниченной ответственностью (ООО) Veysəloğlu-Yaycılı-Qardaşlar.

Как сообщает Report, ОАО выдвинуло требование о признании незаконным использование ответчиком торгового знака, выплате компенсации за нанесенный ущерб в результате незаконного использования торгового знака, изъятии из торгового оборота шоколада "Чинар" и ликвидации используемого материала и оборудования.

2-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ОАО Gəncə-Qənnadı, а также ООО Veysəloğlu-Yaycılı-Qardaşlar подали апелляционную жалобу. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

В качестве третьего лица указаны Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патенту и Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики Азербайджана.