​Подан иск против Bank Technique

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "İnteryer-S" подало в суд на Bank Technique.
Как сообщает Report, ООО требует аннулировать задолженность по кредитному соглашению.
Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.
Отметим, что компания İnteryer-S занимается установкой и настройкой камер наблюдения. Bank Technique начал деятельность в 1994 году под названием Rəşadbank, спустя 4 года был переименован в Texnika Bank, а в 2012 году - в Bank Technique.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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