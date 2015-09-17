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    ​Подан иск против Bank Technique

    ООО требует аннулировать задолженность по кредитному соглашению

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "İnteryer-S" подало в суд на Bank Technique.

    Как сообщает Report, ООО требует аннулировать задолженность по кредитному соглашению.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что компания İnteryer-S занимается установкой и настройкой камер наблюдения. Bank Technique начал деятельность в 1994 году под названием Rəşadbank, спустя 4 года был переименован в Texnika Bank, а в 2012 году - в Bank Technique.

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