Подача электроэнергии в Дашкесанский район восстановлена - ФОТО

Дашкесан. 18 октября. REPORT.AZ/ Проблема в подаче электроэнергии, возникшая из-за сильного снега на территории Дашкесанского района, устранена.

Как сообщает западное бюро Report, снег привел к обрыву электропроводов, повалил около 10-ти деревьев и электрических столбов. Некоторые деревья упали на газопровод. Хотя из-за пожара в трансформаторе 17-го октября часть города осталась без света, на данный момент энергоснабжение восстановлено.

Несмотря на отсутствие серьезных проблем на Гянджа-Дашкесанской автомобильной дороге, на некоторых сельских дорогах возникли определенные трудности.

Как сообщили западному бюро Report из Дашкесанской ИВ, ведутся работы по устранению возникших проблем.

Отметим, что наблюдавшийся со вчерашнего дня мокрый снег вечером перешел в снег. На данный момент толщина снежного покрова составляет 15 см.