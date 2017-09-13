Под Санкт-Петербургом расстреляли азербайджанца, вышедшего покурить

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В деревне Новое Девяткино, расположенного вблизи Санкт-Петербурга, расстреляли азербайджанца, вышедшего покурить, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Свидетели инцидента сообщили, что слышали пять автоматных выстрелов. С места происшествия в Токсовскую больницу был увезен гражданин Азербайджана.
Спасти его не удалось, раненый умер.
Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве по "горячим" следам задержан подозреваемый, 47-летний неработающий мужчина. У него изъят карабин "Сайга". Предварительно установлено, что задержанный произвел 5 выстрелов. Мотивы убийства устанавливаются.
Оружие зарегистрировано в полиции.
Погибший 12 сентября приехал в гости к родственникам. Несколько пуль в упор он получил, когда вышел во двор покурить.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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