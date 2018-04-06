Почему водительские удостоверения Азербайджана не признаются за границей? - ИССЛЕДОВАНИЕ

© Report

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Проблема с признанием водительских удостоверений Азербайджана за границей в скором времени будет решена".

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции МВД Кямран Алиев.

Он отметил, что сейчас нет серьезных проблем с признанием водительских удостоверений нашей страны за границей, однако есть ряд трудностей в связи с алфавитом, которым на документе написаны данные.

К.Алиев сообщил, что у каждой страны имеется свое законодательство в связи с водительскими удостоверениями:

"Лично я пользовался нашим водительским удостоверением за границей, и оно везде признавалось. Если озвучиваются такие мысли, пусть нам предъявят факт непризнания водительского удостоверения какого-нибудь нашего гражданина в зарубежной стране".

Представитель ГДП отметил, что у каждого государства в связи с этим вопросом есть свое законодательство:

"В Азербайджане эти вопросы также регулируются законом. Например, граждане иностранного государства или получившие водительские удостоверение в иностранных государствах граждане Азербайджана после приезда в страну в течение одного месяца могут управлять автомобилем с имеющимся у них водительским удостоверением. Позднее этот человек должен получить в Азербайджане национальное водительское удостоверение. Точно также и в Германии, и в Испании, и в любой другой европейской стране закон регулируется в такой форме. В других странах требования в связи с водительскими удостоверениями могут отличаться. Это не означает, что наши водительские удостоверения не соответствуют актам конвенции и не признаются".

Начальник отдела добавил, что высказывания о том, что личные данные на национальных водительских удостоверениях не соответствуют форме написания в алфавите азербайджанского языка, и нарушена последовательность пунктов, которая просто вырвана из контекста конвенции, не соответствуют действительности. Потому что из других стран в ГДП не поступало никакой информации о составлении протокола или привлечение к ответственности граждан Азербайджана:

"Да, я осведомлен об этом. Дело в том, что кто может отправиться за границу без общегражданского паспорта? Как минимум если у кого-то возникает подозрение, он наряду с водительским удостоверением предъявляет свой общегражданский паспорт. В этом паспорте имя и фамилия человека пишутся в точно такой же форме, то есть в соответствии с латинским алфавитом. Поэтому вопрос с написанием личных данных не может создавать никаких проблем.

Отмечу и то, что в части 6-й конвенции "О дорожном движении" говорится, что дополнительные данные на водительском удостоверении могут быть указаны в случае требования национального законодательства. То есть это не носит принудительный характер. В конвенцию время от времени вносятся определенные дополнения, изменения, и так как странам-членам рекомендуется учитывать в национальном законодательстве эти изменения, в связи с вопросом уже проделаны соответствующие работы, в скором времени он будет полностью решен".

Директор юридической фирмы Digesta, эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов сообщил Report, что существуют две основные причины непризнания азербайджанских водительских удостоверений в некоторых зарубежных странах.

По его словам, первая исходит из принятой в 1968 году Венской конвенции "О дорожном движении":

"В пункте 6-м дополнения №6 к конвенции говорится, что все данные на водительском удостоверении должны быть написаны буквами латинского алфавита, при написании другим алфавитом необходима транслитерация латинскими буквами. В связи с тем, что 7 букв нашего алфавита не являются латинскими, при наличии на удостоверении этих букв, это удостоверение считается не соответствующим конвенции.

Во-вторых, дополнение №6 к конвенции в 2004 году было дано в новой редакции, и данная новая редакция вступила в силу в 2011 году. Согласно этому изменению, в удостоверении данные должны чередоваться по пунктам. Это норма нарушена в наших удостоверениях. Нарушение этой последовательности делает наши удостоверения непригодными в зарубежных странах".

Э.Гусейнов добавил, что в некоторых странах не обращают внимания на эту разницу:

"Но есть и такие страны, где не идут на уступки даже за нарушение одной буквы закона. Поэтому наши граждане сталкиваются с проблемами. Самая большая проблема возникает при замене нашего водительского удостоверения на местное удостоверение в зарубежной стране. Даже если несущие службу на дороге полицейские считают незначительными названные мной несоответствия, выдающий удостоверения той страны чиновник видит разногласие с конвенцией и отказывается заменять его. В некоторых странах арендодатели автомобилей даже слышать не хотят о наших удостоверениях. Они обычно боятся страховки, потому что если человек, управляющий автомобилем с таким удостоверением, совершит аварию, страховая компания, руководствуясь названным несоответствием, заявит, что не осуществит выплату для покрытия урона".

Эксперт подчеркнул, что устранить данную проблему очень легко:

"Бланк ныне выдаваемых удостоверений следует адаптировать под конвенцию и выдавать водителям нормальные удостоверения. К тому же, согласно части VIII статьи 35 закона "О дорожном движении", если в данных водительского удостоверения что-то указано неверно и документ меняется в связи с этим, за это госпошлина не взымается".