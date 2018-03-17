По случаю праздника Новруз дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана по случаю праздника Новруз перешло на усиленный режим работы. Об этом сообщили Report в пресс-службе управления.

Было отмечено, что согласно указанию руководства МВД, весь личный состав органов внутренних дел, в том числе Государственной дорожной полиции с 20 по 27 марта будет работать в усиленном режиме, и за это время для обеспечения безопасного, удобного и непрерывного передвижения участников движения на улицах и дорогах, дорожная полиция усилит контроль на всех дорогах местного значения: "Наблюдения показывают, что большинство дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в преддверии праздника и в праздничные дни происходят из-за управления транспортными средствами водителями в состоянии усталости и сонливости, а также игнорирования сезонных погодных условий".

Было отмечено, что для предотвращения подобных аварий и проведения праздника в благоприятной атмосфере Государственная дорожная полиция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на улицах и дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.