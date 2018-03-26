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    По Саудовской Аравии со стороны Йемена выпустили семь ракет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд.

    Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. Предположительно, один человек погиб.

    ***01:11

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Саудовской Аравии осуществили перехват ракеты над Эр-Риядом.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya. 

    Отмечается, что ракета была перехвачена над северо-восточным районом саудовской столицы, прежде чем ей удалось приземлиться.

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