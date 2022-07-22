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По представлению прокуратуры 11 человек освобождены от должности

По представлению прокуратуры 11 человек освобождены от должности В результате проведенных в первом полугодии 2022 года расследований руководителям соответствующих предприятий и организаций в целях устранения допущенных нарушений закона и недопущения их повторения в будущем было направлено 115 представлений.
Происшествия
22 июля 2022 г. 17:10
По представлению прокуратуры 11 человек освобождены от должности

В результате проведенных в первом полугодии 2022 года расследований руководителям соответствующих предприятий и организаций в целях устранения допущенных нарушений закона и недопущения их повторения в будущем было направлено 115 представлений.

Как передает Report, об этом говорилось в ходе расширенного коллегиального заседания в Генеральной прокуратуре.

В связи с этими представлениями 11 человек были освобождены от должности или временно отстранены от исполнения обязанностей, в 4 случаях были вынесены предупреждения, 24 сотрудника получили выговор или строгий выговор.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluğun təqdimatları üzrə 11 şəxs vəzifədən azad edilib

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