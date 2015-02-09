​По подозрению в убийстве в чайхане задержано 3 человека

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Задержаны лица, подозреваемые в убийстве в чайхане на улице М.Рустамова г.Баку Шахлара Мамедова 1989 г.р.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Так, в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска ГУПГБ, отдела уголовного розыска Хатаинского РУП и 34-го отделения полиции задержаны столичные жители Эмин Мусаев 1988 г.р., Логман Рагимов 1992 г.р. и Абдулла Исмаилов 1993 г.р.

Расследование по факту продолжается.