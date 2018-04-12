По подозрению в совершении преступлений задержаны 18 человек

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел республики было зарегистрировано 79 преступлений, 11 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 2 преступления, совершенных в прежние периоды.

12 человек, находившихся в розыске, в том числе 8 должников, задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 1 пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 18 подозреваемых в совершении преступлений.