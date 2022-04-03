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По факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело Как ранее сообщалось, в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района произошел взрыв.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 09:36
По факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело

Как ранее сообщалось, в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района произошел взрыв.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 и 314.2.

Соответствующим постановлением генпрокурора создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Установлено, что взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.

В результате взрыва погиб один человек (сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.). Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения.

Проводятся необходимые следственные действия с назначением соответствующих экспертиз.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

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