По факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело

Как ранее сообщалось, в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района произошел взрыв.
Соответствующим постановлением генпрокурора создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.
Установлено, что взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.
В результате взрыва погиб один человек (сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.). Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения.
Проводятся необходимые следственные действия с назначением соответствующих экспертиз.
Дополнительная информация будет предоставлена.