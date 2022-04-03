По факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело

Как ранее сообщалось, в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района произошел взрыв.

Как ранее сообщалось, в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района произошел взрыв.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту взрыва в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 и 314.2.

Соответствующим постановлением генпрокурора создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Установлено, что взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.

В результате взрыва погиб один человек (сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.). Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения.

Проводятся необходимые следственные действия с назначением соответствующих экспертиз.

Дополнительная информация будет предоставлена.