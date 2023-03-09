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По факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку арестованы трое

По факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку арестованы трое По факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку арестованы три человека.
Происшествия
9 марта 2023 г. 10:18
По факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку арестованы трое

По факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку арестованы три человека.

Как сообщает Report, совместную информацию об этом распространили Генпрокуратура и министерство внутренних дел.

Согласно информации, в следственном отделе Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело и проведено расследование по факту умышленного убийства Гашимова Руфата Сахиб оглу и нанесения тяжкого здоровья Шейдаеву Самиру Руслан оглу во время вооруженного инцидента, произошедшего 4 марта в гипермаркете в Хатаинском районе.

Прокуратура и МВД в ходе проведенных мероприятий выявили обоснованные подозрения, что вошедшие в заведомо преступный сговор Рухлан Исмайлов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов причастны к умышленному убийству, покушению на убийство, разбойному нападению, незаконному обороту огнестрельного оружия и его комплектующих.

Задержанному в качестве подозреваемого Даянату Гудратову предъявлено обвинение по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11 29, 120.2.7 и др. УК АР, Азеру Мамедову и Сабухи Гурбанову - по статьям 32.5, 120.2.1, 32.5,120.2.4, 32.5, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.7 и др. УК АР.

Решением суда в отношении задержанных принята мера пресечения в виде ареста.

Оказавший сотрудникам полиции вооруженное сопротивление Рухлан Исмаилов был нейтрализован в ходе оперативных мероприятий по его задержанию.

При осмотре квартиры, где скрывался Рухлан Исмайлов, были обнаружены и изъяты 16 835 манатов и 20 100 долларов США, огнестрельное оружие марки AKS Lancaster-03, пистолеты "Макарова" и "Кольт", большое количество боеприпасов, а при задержанном Даянате Гудратове был обнаружен и изъят пистолет Blow TR 92D.

По уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda hipermarketdəki silahlı insidentlə bağlı 3 nəfər həbs edilib

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