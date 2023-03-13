По факту вооруженного инцидента в Баку возбуждено уголовное дело, двое арестованы

По факту вооруженного инцидента в Баку возбуждено уголовное дело, двое арестованы.

По факту вооруженного инцидента в Баку возбуждено уголовное дело, двое арестованы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД).

В сообщении говорится, что в Следственном управлении Генеральной прокуратуры ведется расследование по факту вооруженного инцидента, который произошел на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку 10 марта около 14:00.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и МВД, возникли обоснованные подозрения в том, что Шахмар Исмаилов 1995 г.р. и Вугар Гулиев 1998 г.р. открыли стрельбу из незаконно приобретенного огнестрельного оружия с целью убийства на почве личных отношений Ниджата Акперова. Последнему удалось увернуться от пуль. В результате инцидента ранения получили случайно оказавшиеся на месте происшествия Тамерлан Гусейнов 1983 г.р. и Фаган Рагимли 2002 г.р.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Шахмар Исмаилов и Вугар Гулиев были привлечены к следствию в качестве обвиняемых, им инкриминируются статьи 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) и др. статьи УК АР, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде ареста.

При осмотре автомобиля задержанных были обнаружены и изъяты один пистолет, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.