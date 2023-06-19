По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело

По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело.

По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Джебраильского района.

18 июня в районную прокуратуру поступила информация о смерти Байрамова Байрама Орудж оглу (1983 г.р.), в одном из пунктов общественного питания, расположенных в поселке №10, построенном для вынужденных переселенцев из Джебраила на территории Билясуварского района.

На основании проведенного расследования было установлено, что Гасанов Фахраддин Али оглу (1970 г.р.), на почве конфликта умышленно убил Байрамова, нанеся ему ранение режущим предметом.

По факту в прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Фахраддин Гасанов задержан в качестве подозреваемого по делу.