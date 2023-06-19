О нас

По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело

По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело.
Происшествия
19 июня 2023 г. 09:26
По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело

По факту убийства в Билясуваре возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Джебраильского района.

18 июня в районную прокуратуру поступила информация о смерти Байрамова Байрама Орудж оглу (1983 г.р.), в одном из пунктов общественного питания, расположенных в поселке №10, построенном для вынужденных переселенцев из Джебраила на территории Билясуварского района.

На основании проведенного расследования было установлено, что Гасанов Фахраддин Али оглу (1970 г.р.), на почве конфликта умышленно убил Байрамова, нанеся ему ранение режущим предметом.

По факту в прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Фахраддин Гасанов задержан в качестве подозреваемого по делу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda keçmiş polisin qətli ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi