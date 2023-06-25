По факту убийства 26-летнего мужчины в Локбатане возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила прокуратура Гарадагского района.
25 июня около 00:25 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Гасана Худулова, 1997 года рождения, от порезов и колотых ранений.
На основании следственных действий установлены обоснованные подозрения, что Гасан Худулов был умышленно убит ножом в поселке Локбатан Гарадагского района.
В связи с этим в Гарадагской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные мероприятия по установлению лица или лиц, совершивших преступление.