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По факту убийства 26-летнего мужчины в Локбатане возбуждено уголовное дело

По факту убийства 26-летнего мужчины в Локбатане возбуждено уголовное дело По факту убийства 26-летнего мужчины в Локбатане возбуждено уголовное дело.
Происшествия
25 июня 2023 г. 08:24
По факту убийства 26-летнего мужчины в Локбатане возбуждено уголовное дело

По факту убийства 26-летнего мужчины в Локбатане возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила прокуратура Гарадагского района.

25 июня около 00:25 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Гасана Худулова, 1997 года рождения, от порезов и колотых ранений.

На основании следственных действий установлены обоснованные подозрения, что Гасан Худулов был умышленно убит ножом в поселке Локбатан Гарадагского района.

В связи с этим в Гарадагской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные мероприятия по установлению лица или лиц, совершивших преступление.

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Версия на азербайджанском языке Lökbatanda 26 yaşlı şəxsin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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