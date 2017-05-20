По факту стрельбы в Баку возбуждено уголовное дело

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Главное управление полиции г. Баку и городская прокуратура распространили совместное заявление по факту стрельбы в столице.

В информации, поступившей в Report, сообщается, что 19 мая в районе 19:00 на территории поселка Маштага Сабунчинского района местный житель Адалят Бабаев 1977 г.р. в ходе возникшего конфликта нанес в область руки своего земляка Эльнура Дадашова 1990 г.р. одно огнестрельное ранение из пистолета марки "Макаров", которое он носил при себе.

Э. Дадашов был помещен в больницу, в настоящее время его лечение продолжается. А. Бабаев добровольно пришел в районное управление полиции и сдал использованные во время преступления пистолет и патроны.

По факту в Следственном отделении Сабунчинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статьям 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 228.1 (Незаконное приобретение, передача другому лицу, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), по делу назначены соответствующие экспертизы и А. Бабаев задержан в качестве подозреваемого.

При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств были обнаружены и изъяты гильзы и пули.

В настоящее время необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.