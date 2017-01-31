В России по факту смерти роженицы из Азербайджана возбуждено уголовное дело

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По факту смерти в роддоме в Благовещенске роженицы из Азербайджана Шуайнат Мамедовы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, медиков подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к гибели пациента. Максимальные санкции по данной статье — лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 23-летняя роженица Шуайнат Мамедова скончалась в благовещенском роддоме в начале декабря прошлого года. Женщина поступила в больницу с кровотечением, на сроке в 8,5 месяца беременности. Ей было проведено экстренное кесарево сечение. По словам врачей, у роженицы диагностировали редчайшее заболевание крови, которое начало прогрессировать.

Родные погибшей не верят врачам, они обратились к адвокату и настаивают на проведении независимой экспертизы.