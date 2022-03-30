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По факту смертельного ДТП в Агстафе возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Агстафе возбуждено уголовное дело Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Агстафинского района.
Происшествия
30 марта 2022 г. 09:27
По факту смертельного ДТП в Агстафе возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Агстафинского района.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Уголовное дело заведено по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, ведется предварительное следствие.

Инцидент произошел 29 марта в 11:50 на отрезке дороги Баку-Газах-госграница с Грузией, пролегающей по территории села Кочаскер Агстафинского района.

В результате столкновения микроавтобуса марки Mercedes-Benz Sprinter (20-EE-929) и грузового автомобиля марки Volvo (99-JZ-335) погибли три пассажира микроавтобуса, водитель получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada 3 nəfərin öldüyü qəza ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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