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По факту самоубийства военнослужащего Пенитенциарной службы возбуждено уголовное дело

По факту самоубийства военнослужащего Пенитенциарной службы возбуждено уголовное дело В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мадатов Нурлан Игоревич совершил самоубийство, застрелившись из огнестрельного оружия.
Происшествия
18 февраля 2023 г. 18:28
По факту самоубийства военнослужащего Пенитенциарной службы возбуждено уголовное дело

В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мадатов Нурлан Игоревич совершил самоубийство, застрелившись из огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Военную прокуратуру, на основании полученной информации сотрудники Бакинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие важность для дела, и провели другие мероприятия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены необходимые следственные мероприятия.

Расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Penitensiar Xidmətin hərbi qulluqçusunun özünü öldürməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb

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