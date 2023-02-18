По факту самоубийства военнослужащего Пенитенциарной службы возбуждено уголовное дело

В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мадатов Нурлан Игоревич совершил самоубийство, застрелившись из огнестрельного оружия.

В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мадатов Нурлан Игоревич совершил самоубийство, застрелившись из огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Военную прокуратуру, на основании полученной информации сотрудники Бакинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие важность для дела, и провели другие мероприятия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены необходимые следственные мероприятия.

Расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.