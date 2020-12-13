По факту суицида сотрудника Джалилабадской ИВ возбуждено уголовное дело

Гасанов Мейти Абил оглу 1960 года рождения, работавший советником юридического отдела исполнительной власти Джалилабадского района, покончил жизнь самоубийством

12 декабря около 11 часов дня Гасанов Мейти Абил оглу 1960 года рождения, работавший советником юридического отдела исполнительной власти Джалилабадского района, покончил жизнь самоубийством, повесившись во дворе своего дома. Место происшествия и тело были осмотрены, вещественные доказательства, относящиеся к делу, изъяты, а также приняты другие необходимые процессуальные меры.

Об этом Report сообщили в Прокуратуре Джалилабадского района.

Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса и назначила необходимые экспертизы.

Для выяснения причин самоубийства были взяты показания членов семьи, соседей и других лиц.

Продолжаются необходимые следственные действия.