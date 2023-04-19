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Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на Забратском кладбище

Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на Забратском кладбище Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на Забратском кладбище.
Происшествия
19 апреля 2023 г. 12:57
Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на Забратском кладбище

Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на Забратском кладбище.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в социальных сетях распространились видеокадры, отображающие разрушение надгробий на одном из бакинских кладбищ.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и министерства внутренних дел, выявлены обоснованные подозрения в том, что на расположенном в поселке Забрат Сабунчинского района Баку кладбище неизвестное лицо или лица совершили надругательство над могилами, разрушив надгробия, мемориальные плиты и пр.

По факту в Сабучинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 245 (надругательство над могилой) УК АР, ведется предварительное следствие.

Уголовное дело взято на контроль руководством Генпрокуратуры, принимаются усиленные меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в совершении общественно опасного деяния.

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Версия на азербайджанском языке Zabrat qəbiristanlığında qəbir daşlarının dağıdılması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

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