Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на Забратском кладбище.
Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в социальных сетях распространились видеокадры, отображающие разрушение надгробий на одном из бакинских кладбищ.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и министерства внутренних дел, выявлены обоснованные подозрения в том, что на расположенном в поселке Забрат Сабунчинского района Баку кладбище неизвестное лицо или лица совершили надругательство над могилами, разрушив надгробия, мемориальные плиты и пр.
По факту в Сабучинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 245 (надругательство над могилой) УК АР, ведется предварительное следствие.
Уголовное дело взято на контроль руководством Генпрокуратуры, принимаются усиленные меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в совершении общественно опасного деяния.