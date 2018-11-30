По факту пожара на автозаправке в Тертере возбуждено уголовное дело

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В связи с пожаром на автозаправочной станции в Тертерском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, по факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 162.1 (Нарушение правил охраны труда) и 223.1 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах) Уголовного кодекса, продолжаются необходимые следственные действия.

Отметим, что вчера на территории села Гарадаглы в результате наполнения 60-ти тонной цистерны на автозаправочной станции PAT OİL, принадлежащей 24-летнему Тебризу Сурхайзаде, произошел пожар.

В результате операторы автозаправки Аскер Мамедов и Сеймур Рзаев с полученными ожогами были доставлены в больницу.

Хафиз Гейдаров