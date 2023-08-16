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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы в направлении Кяльбаджарского района

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы в направлении Кяльбаджарского района По факту нарушения государственной границы армянским диверсантом в Кяльбаджаре возбуждено уголовное дело. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 16 августа в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Ре
Происшествия
16 августа 2023 г. 18:05
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы в направлении Кяльбаджарского района

По факту нарушения государственной границы армянским диверсантом в Кяльбаджаре возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

16 августа в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики было проведено расследование по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики диверсионной группой вооруженных сил Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Кяльбаджарского района.

В Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (террор, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия), 228.2.1 (незаконный оборот огнестрельного оружия группой лиц, приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия), 283.2.1 (разжигание национальной вражды с применением насилия) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время следственной группой, созданной по данному уголовному делу, проводятся неотложные и необходимые следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə erməni diversantın dövlət sərhədini pozması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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