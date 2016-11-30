По факту массовой драки с участием азербайджанцев в Москве возбуждено уголовное дело

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту произошедшей в Москве на Черемушкинском рынке драки со стрельбой между охранниками рынка и выходцами из Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Главного управления МВД России.

"По факту произошедшего на рынке конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве и проводятся мероприятия для установления злоумышленников. Доставленные в отдел полиции граждане проверяются на причастность к противоправным действиям", - заявили в пресс-службе.

Драка между охранниками рынка и выходцами из Азербайджана произошла на Черемушкинском рынке накануне вечером. Следуя указаниям собственника рынка, охранники пытались удалить с территории рынка несколько десятков торговцев. В ходе потасовки один из ее участников ранил оппонента из травматического пистолета, после чего потерпевший был направлен в медучреждение.

Участники конфликта задержаны. Кроме того, в полицию для разбирательства доставлялся директор Черемушкинского рынка.