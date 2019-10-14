​По факту избиения женщины в Геранбое возбуждено уголовное дело

В Геранбое возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины соседями.

Об этом западному центру Report сообщили в Гянджинской региональной группе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Отмечается, что жительница села Алирзали Геранбойского района Сахиля Алекперова обратилась в полицию с жалобой на то, что ее избили соседи Фирдуз Демирова, ее сын Ариз Князь оглы Демиров и ее дочь Фарида Демирова.

Сотрудники Геранбойского РОП расследовали жалобу. Выяснилось, что во время конфликта на почве личных отношений А.Демиров ударил соседку. Возбуждено уголовное дело по статье 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК АР.

А.Демиров взят под контроль полиции, но не задержан, поскольку страдает психическим расстройством.