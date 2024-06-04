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По факту гибели 5 сотрудников завода в Баку возбуждено уголовное дело

По факту гибели 5 сотрудников завода в Баку возбуждено уголовное дело По факту гибели 5 сотрудников судоремонтно-строительного завода "Зых" возбуждено уголовное дело.
Происшествия
4 июня 2024 г. 10:59
По факту гибели 5 сотрудников завода в Баку возбуждено уголовное дело

По факту гибели 5 сотрудников судоремонтно-строительного завода "Зых" возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что в связи с гибелью 5 сотрудников плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" - Намига Ёлчуева, Турала Сафаралиева, Самида Мамедова, Тейюба Агаева и Орхана Шахбазова возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК АР (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз по делу совместно с профильными государственными учреждениями.

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