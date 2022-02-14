По факту ДТП со смертельным исходом в Огузе заведено уголовное дело

Заведено уголовное дело по факту дорожной аварии в Огузском районе, унесшем жизни трех человек.

Заведено уголовное дело по факту дорожной аварии в Огузском районе, унесшем жизни трех человек.

Как стало известно Report, инцидент произошел 13 февраля в 15:30 на участке дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, пролегающем через территорию района.

Автомобиль марки Renault с государственным регистрационным номером 90-NL-192, за рулем которого находился Эльмар Мамедов, 1994 г.р., потерял управление. В результате водитель и находившиеся в автомобиле пассажиры – его невестка Хадиджа Исмайлова, 2003 г.р. и сын Эльдар Мамедов, 2018 г.р., погибли на месте происшествия.

Другие пассажиры – брат водителя Эмин Мамедов, 1999 г.р., супруга Гюнель Мамедова 1991 г.р. были госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу с различными травмами. Их лечение продолжается.

По факту в Министерстве внутренних дел заведено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется расследование.