По делу о пропавших в Лачыне военнослужащих двое приговорены к различным срокам заключения

В рамках уголовного дела в связи с пропавшими в Лачыне военнослужащими Фаридом Мамедовым и Фирдовси Абдуллаевым осуждены двое лиц.

В рамках уголовного дела в связи с пропавшими в Лачыне военнослужащими Фаридом Мамедовым и Фирдовси Абдуллаевым осуждены двое лиц.

Об этом Report заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, по уголовному делу, расследованному Следственным управлением Военной прокуратуры Азербайджана в связи с исчезновением 3 марта 2022 года на территории Лачынского района двух военнослужащих, были предъявлены обвинения Тебризу Бабаеву по статьям 329.2.1, 329.2.2, 329.2.6 и 341.3 УК АР и Талеху Гамашаеву - по статье 341.3 УК АР.

"Приговором Физулинского военного суда от 22.09.2023 Т.Бабаев и Т.Гамашаев были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных вышеуказанными статьями, и приговорены к различным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее было объявлено об обнаружении останков военнослужащих Фирдовси Абдуллаева и Фарида Мамедова, пропавших без вести в Лачынском районе в марте 2022 года.