СГБ разоблачила мошенничество от имени MİDA, арестован Кянан Шарифов

Суд Сабаильского района города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Кянана Шарифова.

Служба государственной безопасности ведет расследование уголовного дела о мошенничестве от имени Госагентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Как сообщает Report, в качестве подозреваемого по делу был привлечен гражданин Азербайджана Кянан Шарифов.

Согласно полученной информации, Шарифов уже арестован решением Сабаильского районного суда.

Уголовное дело было возбуждено непосредственно на основании обращения MİDA.

Шарифову вменяются такие преступные действия, как изготовление и распространение поддельных документов от имени MİDA с целью завладеть крупными денежными средствами многочисленных граждан, в том числе в различных банках. Отмечается, что Шарифов действовал в сговоре с группой лиц.