Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала еще одну компанию

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана составила административный протокол в отношении ООО Kontinent İnshaat.

Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Жалоба компании на протокол будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Отметим, что созданная в 2010 году компания Kontinent İnshaat осуществляет деятельность на строительном рынке страны.