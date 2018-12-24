Плотный туман привел к смертельной аварии в Лянкяране - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя еще одного пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкяране.
Как сообщает южное бюро Report, в результате аварии пассажирка автомобиля ВАЗ-2106, жительница села Хавзава Тарана Тагиева 1971 г.р. с различными телесными повреждениями была доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.
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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкяране один человек погиб, один получил ранения.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на лянкяранском участке шоссе Лянкяран-Борадигях.
В плотном тумане автомобиль марки ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером "42 BS 578" столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером "42 BO 227". В результате водитель ВАЗ-2106 житель села Хавзава Лянкяранского района Аллахверди Сурет оглу Имамалиев 1961 г.р. погиб на месте происшествия.
Водитель ВАЗ-2107 Равин Шукюров доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту продолжается расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости